'Vikings' dizisinin 'Ragnar'ı Travis Fimmel, Ayasofya'da

Yayınlanma: 23.11.2023 - 22:22

Güncelleme: 23.11.2023 - 22:48

Ünlü oyuncu, Mumcu ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi'ni gezdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'nin tarihi ve mimarisi hakkında bilgi alan Fimmel, ardından Ayasofya'nın zengin tarihini dijital olarak ziyaretçilere sunan Ayasofya Tarihi Müzesi'nin atmosferini deneyimledi.

Ünlü oyuncuya gezide eşlik eden Bakan Yardımcısı Mumcu, basın mensuplarına, "2023'te Türkiye'ye gelen turist sayısında rekor artış yaşandı. Bu rakamları elde etmemizde, Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un girişimleriyle 2019'da kurduğumuz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) büyük katkısı var. Ülkemizi dünyada en yoğun tanıtım yapan ülke konumuna getirdik. 200 farklı pazarda tanıtım yapıyoruz. Anadolu'nun zengin geçmişi, Türkiye'yi uluslararası film endüstrisi için de çekici bir destinasyon haline getiriyor. Bu potansiyeli değerlendirmek için film endüstrisine yönelik çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Ülkemizin dünyaca ünlü yıldızların tercihleri arasına girdiğini görmek bizleri çok memnun ediyor. Tanıtım faaliyetlerimizin karşılığı alıyoruz." dedi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yürüttüğü Türkiye'yi tanıtım çalışmaları hızla devam ediyor. Türkiye'nin sahip olduğu kültürel miras, Hollywood sinemasının ünlü oyuncuları, yönetmenleri ve yapımcıları başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden gezginin dikkatini çekiyor.