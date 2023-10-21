41 diplomatını geri çekmişti: İki ülke arasında gerilim artıyor!

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Hindistan'dan geri çekilen 41 diplomata ilişkin, "(Bu durum) Hint kökenli milyonlarca Kanadalının işini inanılmaz derecede zorlaştırıyor." dedi.

AA
Yayınlanma: 21.10.2023 - 13:19
41 diplomatını geri çekmişti: İki ülke arasında gerilim artıyor!
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Hindistan'ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından geri çekilen 41 diplomata ilişkin açıklamalarda bulundu.

"(Bu durum) Hint kökenli milyonlarca Kanadalının işini inanılmaz derecede zorlaştırıyor" ifadesini kullanan Trudeau, yaşanan olayın iki ülke arasında eğitim, ziyaret ve ailevi durumlar gibi farklı nedenlerle seyahat edenler için de etkilerinin "çok büyük" olduğunu belirtti.

Kanada'nın yaşanan olayların ardından Hindistan'daki konsolosluk hizmetlerini "geçici olarak" durdurduğu bildirildi.

Yeni Delhi'deki Kanada Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Bengaluru, Chandigarh ve Mumbai'deki Kanada konsoloslukları yüz yüze işlemleri geçici olarak askıya alıyor" ifadesi yer aldı.

Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmişti.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan’ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından 41 diplomatını geri çektiğini açıklamıştı.


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