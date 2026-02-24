44 yıllık cinayet sigara izmaritiyle çözüldü

ABD’nin California eyaletinde 1982 yılında öldürülen 13 yaşındaki Sarah Geer cinayeti, aradan geçen 44 yılın ardından DNA teknolojisi sayesinde çözüldü. Mahkeme, James Unick’i genç kızın öldürülmesinden suçlu buldu.

Sarah Geer, 23 Mayıs 1982 akşamı California’nın Cloverdale kentinde bir arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ertesi sabah işten dönen bir itfaiyeci, genç kızın cansız bedenini bir apartmanın yakınındaki tenha bir alanda buldu.

Yetkililer, Geer’in saldırıya uğradıktan sonra boğularak öldürüldüğünü açıkladı. O dönemde sınırlı adli tıp imkânları nedeniyle şüpheli tespit edilemedi ve dosya yıllarca çözülemeyen vakalar arasına girdi.

Soruşturmada ilk önemli gelişme 2003 yılında yaşandı. Geer’in kıyafetlerinden elde edilen biyolojik örneklerden bir DNA profili çıkarıldı.

Ancak bu profil, o dönemdeki polis veri tabanlarında bulunan hiçbir kişiyle eşleşmeyince dosya yeniden rafa kaldırıldı.

Cloverdale Polisi, 2021 yılında dosyayı yeniden açtı ve FBI’ın desteğiyle genetik soyağacı (genetic genealogy) yöntemi kullanılmaya başlandı.

DNA analizlerinin aile ağacı çalışmalarıyla birleştirildiği bu yöntem sayesinde şüpheli havuzu dört kardeşe kadar daraltıldı.

Soruşturma kapsamında FBI ajanları, James Unick’i takip ederek yere attığı bir sigara izmaritini topladı. Yapılan incelemede izmaritteki DNA’nın, cinayet günü elde edilen DNA ile eşleştiği belirlendi.

JÜRİ SAVUNMAYI REDDETTİ

Temmuz 2024’te gözaltına alınan Unick, ilk ifadesinde kurbanı tanımadığını söyledi. Ancak dava sürecinde ifadesini değiştirerek genç kızla rızaya dayalı ilişki yaşadığını öne sürdü ve cinayetin başka biri tarafından işlendiğini iddia etti.

Yaklaşık bir ay süren yargılamanın ardından jüri, yalnızca iki saatlik müzakere sonunda Unick’i cinayetten suçlu buldu.

Mahkeme, cinsel saldırı bağlantılı ağırlaştırıcı unsurun da kabul edilmesiyle Unick’in şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası alacağını açıkladı. Sanığın cezasının 23 Nisan’da kesinleşmesi bekleniyor.

Yetkililer, kararın hem Geer ailesi hem de toplum için geç gelen bir adalet anlamına geldiğini vurguladı.

Genetik soyağacı yöntemi daha önce “Golden State Killer” vakası dahil birçok eski dosyanın çözülmesinde de kritik rol oynamıştı.