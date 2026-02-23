İBB davası kapsamında gözaltına alınmışlardı: Gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Ruşen Çakır’ın yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı!

İBB davası kapsamında “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım” iddialarıyla gözaltına alınan gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Ruşen Çakır’ın yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Habibe İlknur Kaya ve Sarp Yalçınkaya’nın imza atma şartı kaldırılırken, yurtdışına çıkış yasaklarının devamına karar verildi.

Batuhan Çolak’ın ise hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasına ilişkin bir talepte bulunmadığı, bu nedenle değerlendirme yapılmadığı öğrenildi. Soner Yalçın’ın ise yurtdışı çıkış yasağı geçtiğimiz ay kaldırılmıştı.

6 KASIM’DA GÖZALTINA ALINDILAR

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak 6 Kasım’da gözaltına alındı.

Gazeteciler; “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım” suçlamalarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi. Gazeteciler, ifadelerinin ardından yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Yalçın hakkındaki adli kontrol tedbirini değerlendirdi ve kaldırılmasına karar verdi.

Ara karar ile Yalçın’ın yurtdışına çıkış yasağı 22 Ocak’ta kaldırılmış oldu. Mahkeme, aynı davada adı geçen diğer gazeteciler Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak ve Yavuz Oğhan hakkında ise değerlendirme yapmadı.

Mahkeme, 9 Mart'ta başlaması planlanan duruşma öncesi verdiği ara kararla; Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Ruşen Çakır'ın yurtdışına çıkış yasağını kaldırdı. Habibe İlknur Kaya ve Sarp Yalçınkaya'nın imza atma şartı kaldırılırken, yurtdışına çıkış yasaklarının devamına karar verildi.

Batuhan Çolak’ın ise hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasına ilişkin bir talepte bulunmadığı, bu nedenle değerlendirme yapılmadığı öğrenildi.