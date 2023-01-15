5 kentte doğalgaz kesintisi

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 16:09

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 16:10

İran'ın Rezevi Horasan eyaletine bağlı 5 kente, Türkmenistan'ın doğalgaz ihracatını kesmesine bağlı olarak şebekelerde yaşanan basınç düşmesi nedeniyle doğalgaz verilemiyor.

İran devlet televizyonuna konuşan Rezevi Horasan eyaleti doğalgaz Şirketi Genel Müdürü Hasan İftihari, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İftihari, "Ülkenin kuzey ve kuzeydoğusundan giriş yapan doğalgazla ilgili bir sorun yaşandı. Şebeke basıncının düşmesi nedeniyle Kaşmir, Nişabur, Sebzivar, Berdesken ve Turbet Cam'da kesintiye gidildi" dedi.

Halka doğalgaz kullanımını düşürmeleri tavsiyesinde bulunan İftihari, doğalgaz sıkıntısının yaşandığı bir diğer kent olan Meşhed'e zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi çağrısında bulundu.

Meşhed Valiliği de doğalgazda yaşanan sorunlar nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde hafta sonuna kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

Türkmenistan'dan İran'a verilen doğalgaz 12 Ocak Perşembe günü kesilmişti.

Sahip olduğu doğalgaz rezervleri bakımından dünyada ilk sıralarda yer alan İran, konutlardaki ısı yalıtımı sorunu ve halkın kış aylarında yüksek seviyelerde gaz kullanımı nedeniyle iç tüketimi karşılamada yetersiz kalıyor. Kış aylarında doğalgaz tüketimini azaltmak amacıyla zaman zaman birçok şehirde okullar ve resmi daireler tatil ediliyor.