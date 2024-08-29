5 kişi hayatını kaybetti... Çobanlarla çiftçiler arasında çatışma çıktı!
Nijerya'nın Niger eyaletinde çobanlarla çiftçiler arasında yaşanan çatışmalarda 5 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki çıkan haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Bosso bölgesinde Fulani çobanlar ile çiftçiler arasında şiddet olayları yaşandı.
Çatışmada 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
40 MİLYONLUK NÜFUS
Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesine yayılan Fulaniler, yaklaşık 40 milyonluk nüfuslarıyla Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi olarak biliniyor.
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