Nijerya'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolarda binden fazla kişi tutuklandı

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı düzenlenen 10 günlük operasyonlarda binden fazla kişinin tutuklandığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 09:35
Nijerya'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolarda binden fazla kişi tutuklandı
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Uluslararası Af Örgütü Nijerya Ofisinden yapılan açıklamada, ülke genelinde 1-10 Ağustos'ta düzenlenen protestolarda binden fazla kişinin tutuklandığı belirtildi.

Tutuklanan kişilerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunan açıklamada, "Nijerya hükümeti ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğü hakkını korumakla yükümlüdür" ifadesi kullanıldı.

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülke genelinde hayat pahalılığına karşı 1-10 Ağustos'ta düzenlenen protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmış ve çok sayıda bina kundaklanmıştı.

Protestolarda çıkan şiddet olayları nedeniyle bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırmıştı.

Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti. Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatının 620 nairaya (0,82 dolar) çıkması hayat pahalılığına yol açmıştı.


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