5 yıl aradan sonra: Notre Dame Katedrali'nde çanlar yeniden çaldı

Fransa'nın önde gelen tarihi ve turistik mekanlarından olan Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin çanları 2019'daki yangından 5 yıl sonra ilk kez çaldı.

5 yıl aradan sonra: Notre Dame Katedrali'nde çanlar yeniden çaldı
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AA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 18:55

Yerel medyadaki haberlere göre, 2019'da çıkan yangının ardından Notre Dame Katedrali'nde yapılan restorasyon çalışmalarında neredeyse sona gelindi.

7 Aralık'ta yapılacak törenin ardından kapılarını tekrar ziyarete açması beklenen katedralin, çanları 5 yıl aradan sonra ilk kez çaldı.

NE OLMUŞTU?

Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak görülen, temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 300 yıl süren katedralde, 15 Nisan 2019'da bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Kısa sürede alevlere teslim olan 857 yıllık katedralin 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ile çatısı tamamen çökmüş, bina büyük zarar görmüştü.

Katedralin restorasyon çalışmaları için dünyanın dört bir yanından 844 milyon avro kadar rekor miktarda bağış toplanmıştı.


Etiketler: #Notre Dame Katedrali #Katolik Kilisesi #katedral

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