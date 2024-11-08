5 yıl aradan sonra: Notre Dame Katedrali'nde çanlar yeniden çaldı

Yayınlanma: 08.11.2024 - 18:55

Güncelleme: 08.11.2024 - 18:57

Yerel medyadaki haberlere göre, 2019'da çıkan yangının ardından Notre Dame Katedrali'nde yapılan restorasyon çalışmalarında neredeyse sona gelindi.

7 Aralık'ta yapılacak törenin ardından kapılarını tekrar ziyarete açması beklenen katedralin, çanları 5 yıl aradan sonra ilk kez çaldı.

NE OLMUŞTU?

Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak görülen, temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 300 yıl süren katedralde, 15 Nisan 2019'da bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Kısa sürede alevlere teslim olan 857 yıllık katedralin 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ile çatısı tamamen çökmüş, bina büyük zarar görmüştü.

Katedralin restorasyon çalışmaları için dünyanın dört bir yanından 844 milyon avro kadar rekor miktarda bağış toplanmıştı.