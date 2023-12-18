Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü

Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:26

Güncelleme: 18.12.2023 - 10:26

Fransa'nın başkenti Paris'te 15 Nisan 2019'da çıkan yangında zarar gören Notre Dame Katedrali'nin restorasyonu sürerken, Katedral'in tarihi simgelerinden horoz şeklindeki rüzgargülünün yenisi takıldı.

Habertürk'ün aktardığına göre, Katolik Kilisesi'nin, Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak gördüğü, temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 300 yıl süren Katedral'de yangın çıkmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz hafta Katedral'i ziyaret etmiş, Katedral'in yeniden halka açılmasına bir yıl kaldığını söylemişti.

Yeni rüzgargülü vinçle kulenin tepesine yerleştirilmeden önce Paris Başpiskoposu tarafından kutsandı.

Hristiyan dünyasında büyük üzüntüye yol açan yangının ardından Macron, her yıl 13 milyon kişinin ziyaret ettiği Katedralin onarımının Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na yetişeceği sözünü vermişti.

Katedral'in restorasyon çalışmalarında son aşamalara geçilirken, restorasyonun 2024 yılında sona ermesi bekleniyor.



