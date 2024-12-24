50 bin yıllık korunmuş bebek mamut kalıntısı keşfedildi

Yayınlanma: 24.12.2024 - 15:48

Güncelleme: 24.12.2024 - 15:48

Rusya'da yaz aylarının gelmesiyle buzların erimesi sonucu Sibirya'nın Yakutistan bölgesinde jeolojik yaşı 50 bin yıllık olan bebek mamutun kalıntıları keşfedildi. Keşfedildiği nehir havzasından dolayı mamuta 'Yana' adı verilirken mamut kalıntısının 'dünyanın en iyi korunmuş mamut kalıntısı' olduğu belirtiliyor.

Sputnik'in aktardığına göre, Rus bilim insanları, 100 kilodan fazla ağırlında, 120 cm boyunda ve 200 cm uzunluğunda olan Yana'nın öldüğünde yalnızca bir yaşında olduğu tahmin ediyor. Dünyada buna benzer sadece 6 keşif yapılmıştı ve bunlardan 5'i Rusya'da, biri de Kanada'da bulunmuştu.

Bebek mamut Yana, dünyanın en büyük kalıcı olarak donmuş toprak krateri olan Batagaika Krateri'nde çevre halkı tarafından bulundu.

Lazarev Mamut Müzesi Laboratuvarı Başkanı Maxim Cherpasov, çevre halkının mamutu bulduklarında son derece dikkatli davrandıklarına dikkat çekerek "Genellikle, ilk çözülen kısım, özellikle gövde, genellikle modern yırtıcılar veya kuşlar tarafından yenir" açıklamasını yaptı.

Mamutun ön ayaklarının kısmen yenmiş olsa da Yana'nın baş ve diğer kısımları dikkate değer şekilde iyi korunmuş olduğunu kaydetti.

Bebek mamut Yana, bölgenin başkenti Yakutsk'taki Kuzey Doğu Federal Üniversitesi'nde bilimsel inceleme altına alındı.

Rus bilim insanları halihazırda Yana'nın tam olarak ne zaman öldüğünü doğrulamak için mamut kalıntısı üzerinde bazı testler yürütüyor.