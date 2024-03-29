50 Cent'e tecavüz ve saldırı suçlaması: Eski sevgilisi konuştu!

Yayınlanma: 29.03.2024 - 16:27

Güncelleme: 29.03.2024 - 16:27

50 Cent sahne adıyla bilinen ünlü rapçi Curtis James Jackson'a eski sevgilisinden suçlama geldi.

"In da Club", "Ayo Technology" ve "Candy Shop" gibi şarkılarla tanınan rapçi, eski sevgilisi Daphne Joy tarafından tecavüz ve fiziksel şiddetle suçlanıyor. 2012'de ayrılan çiftin bir oğlu bulunuyor.

NTV'nin aktardığına göre, Rapçi Diddy'nin evine yapılan baskının ardından Daphne Joy'un adı da davada yer almıştı. Bu da, 50 Cent'in oğullarının tek velayetini almak için başvuruda bulunmayı planladığını ortaya çıkardı.

"OĞLUNU 2 YILDA 10 KEZ GÖRDÜN"

Daphne Joy sosyal medya üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"Güvenliğimiz tehlikeye girene kadar her şey sizin için şakadan ibarettir, ki bu şu anda oluyor. İnsanların hayatlarına gerçek bir yıkım ve kaos yaşatıyorsunuz. Oğluna baba olma fırsatı vermek için New York'a taşındık. Onu 2 yıl içinde 10 kez görmüşsündür. Oğlumuza, senin asla hak etmediğin bir imajı savunmaktan ve korumaktan yoruldum.”

Joy sözlerine "Bana tecavüz etmek ve fiziksel olarak taciz etmek gibi gerçek kötü eylemlerinize odaklanalım. Bana karşı yaptığın bu son ve son asılsız saldırılarla, bir baba olarak ailemizi koruman konusunda sana duyduğum son umudu da kalıcı olarak yok ettin. Son ve son kez kalbimizi kırdın" diye devam etti.

İddialara 50 Cent'ten yanıt gecikmedi.

Rapçi, "On iki yaşındaki çocuğumun annesi Daphne Joy ile ilgili yakın zamanda bir davada sunulan rahatsız edici iddialar, oğlum Sire'ı korumak için gerekli tüm yasal işlemleri yapmamı gerektirdi. Daphne Joy'un yaptığı yanlış ve temelsiz suçlamalar, açıkça oğlumun velayetini tek başıma alma kararıma yanıttır. Oğlum Sire, benim asıl önceliğim ve onu güvenli bir ortamda tutmak şu anda tek odak noktam" dedi.