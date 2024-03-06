7 kişinin tecavüzüne uğramıştı: Hindistan'daki gezginlere saldırıda yeni gelişme

Dünyayı gezen sosyal medya ünlüleri, Hindistan ziyaretleri sırasında çadıra gelen 7 kişi tarafından darp edildi ve kadın tecavüze uğradı. 7 tecavüzcüden 3'ünün yakalamasının ardından saldırganlardan 5’inin daha yakalandığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 12:23
7 kişinin tecavüzüne uğramıştı: Hindistan'daki gezginlere saldırıda yeni gelişme
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Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde, başkent Ranchi’ye 311 kilometre uzaklıktaki Dumka bölgesinde 1 Mart günü akşam saatlerinde kocasıyla birlikte bisikletle seyahat eden bir İspanyol turist toplu tecavüze uğradı.

28 yaşındaki Fernanda, yayınladığı videoda, “Hastanedeyiz ve başımıza kimsenin başına gelmesini dilemeyeceğimiz bir şey geldi. Yedi adam bana tecavüz etti, bizi dövdüler ve soydular, gerçi pek fazla şey alınmamıştı çünkü istedikleri aslında soygun yapmak değil, bana tecavüz etmekti” ifadelerini kullandı.

5 SALDIRGAN DAHA YAKALANDI

Önceki gün yakalanarak gözaltına alınan 3 saldırganın ardından bugün 5’inin daha yakalandığı açıklandı.

KAFALARINA MASKE TAKILDI

Haber ajanslarının kameraları önünde yakalanan 5 adamın kimliği açıklanmazken kafalarına ise büyük maskeler takıldı.

“BÜTÜN SUÇLULARI YAKALADILAR”

Fernanda, “Bütün suçluları yakaladılar. Toplamda 8 saldırgan vardı. Ben adalet istiyorum, bu olayı yaşayan bütün kadınlar için adalet istiyorum” dedi.

HİNDİSTAN’DA GÜNDE 90 KADINA TECAVÜZ EDİLİYOR

Ulusal Suç Kayıt Bürosu verilerine göre 2022 yılında Hindistan’da günde 90’a yakın tecavüz vakası bildirildi. Bununla birlikte, mağdurlara yönelik polis soruşturmalarına duyulan güven eksikliği nedeniyle vakaların önemli bir kısmının bildirilmemesi yüzünden gerçek sayının muhtemelen daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.


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