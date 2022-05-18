50 yıl sonra bir ilk: Çad'a büyükelçi atadılar

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:56

İsrail, 1967'deki Filistin topraklarının işgalinin ardından Tel Aviv'e tepkili olan Afrika ve Körfez ülkeleri ile ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor. Bu kapsamda İsrail, 50 yıl sonra Çad’a büyükelçi atadı.

Orta Afrika ülkesi Çad ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler 1972'de dondurulmuş, Çad 1988'de Filistin'i resmen tanımıştı.

İsrail’in 50 yıl aradan sonra Çad’a atadığı Büyükelçi Ben Bourgel, başkent Encemine’de Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno’ya güven mektubunu sundu.

NETANYAHU DÖNEMİNDE NORMALLEŞME HIZLANDI

Çad ve İsrail arasındaki ilişkiler, eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Ocak 2019’daki Çad ziyareti sonrasında hızla normalleşmişti.

Eski Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile Netanyahu'nun bir araya geldiği görüşmede, ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve bazı iş birliği konularında anlaşmalar imzalanmıştı.