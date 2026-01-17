Portekiz basınından flaş Rafa Silva iddiası: Teklifi duyurdular!

Beşiktaş'ta forma giyen Rafa Silva ile ilgili Portekiz'den dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Benfica, eski yıldızı Rafa Silva ile 2,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Habere göre Benfica, Rafa Silva için Beşiktaş'a 5+2 milyon Euro teklif yaptı. Portekiz ekibinin deneyimli futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı aktarıldı. Benfica ile Beşiktaş arasında ise henüz bir anlaşma olmadığının altı çizildi.

Rafa Silva'nın sözleşmesindeki +2 milyon Euro'luk bonus şartının ise "Benfica'nın ligi ilk 2'de bitirmesi" olduğu vurgulandı.

RAFA, LUZ'A DÖNMEYE HAZIR

2 Kasım'dan bu yana Beşiktaş forması giymeyen Rafa Silva'nın, bu gelişmeyle birlikte eski yuvası Estadio da Luz'a dönmeye hazır olduğu ifade ediliyor. Tecrübeli futbolcu, 2016-2024 yılları arasında Benfica forması giymiş, sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Portekiz temsilcisine taleplerini ilettiklerini belirten Adalı, "Benfica, Rafa ile ilgili girişimde bulundu. Talebimizi ilettik. O çizgiye inilirse Rafa gider. Olmazsa Rafa burada kalır. Bizim için de maaşı önemli değil. Beşiktaş'ın futbolcusu olarak hayatına devam eder" diye konuştu.

PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 32 yaşındaki Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.