51. Bölge efsanesi İngiltere'de devam ediyor
Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan gizemli askeri üs Area 51'in ardından şimdi ise İngiltere'de gizli bir üstün olduğu iddia ediliyor. İşte İngiltere'nin Area 51'i olan gizli üs hakkında bilinenler!
ABD'deki ünlü Area 51'in ardından, İngiltere'nin de kendi sırlarla dolu bir askeri bölgesi olduğu iddia edildi. Wiltshire'daki Box ve Corsham yerleşimleri arasında bulunan bu eski askeri üs, halk arasında "İngiltere'nin 51. Bölgesi" olarak biliniyor ve uzun yıllardır pek çok komplo teorisine ev sahipliği yapıyor.
Üs, ilk bakışta diğer mülklerden farksız gibi görünse de, yer üstündeki binaların altında yıllar içinde çeşitli amaçlar için kullanılan geniş bir tünel ve sığınak ağına sahip. İkinci Dünya Savaşı sırasında RAF'ın istihbarat faaliyetlerini yürüttüğü bu yer, Soğuk Savaş döneminde radyasyon tehlikelerini izlemekten sorumlu bir sivil savunma biriminin de merkezi olmuş.
Bazı teorisyenlere göre, bu üs aslında UFO araştırmaları ve dünya dışı varlıklarla temas için kullanılıyor. Özellikle 1940'larda yaşandığı iddia edilen bir uzay aracı kazası ve mürettebatının kalıntılarını sakladığına dair söylentiler dolaşıyor.
Bununla birlikte, Savunma Bakanlığı (MOD) uzun yıllardır bu iddiaları yalanlarken, 2007'de Ulusal Arşivler'de yayınlanan gizli dosyalar, Rudloe Manor'un 1950'lerde UFO araştırmaları için kullanıldığını ortaya çıkardı.
Sky History'nin belirttiğine göre, MOD artık aktif olarak kullanmasa da, üs hala çitlerle çevrili ve sıkı güvenlik altında bulunuyor. Bu durum, pek çok kişinin hala bu bölgede sır dolu olayların yaşandığına inanmasına neden oluyor.
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