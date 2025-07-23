51. Bölge’nin bilinmeyen yüzü: Düşükler, ölümler ve sessizlik

Nevada Çölü’nde yer alan ve "gizli üs" olarak bilinen 51. Bölge (Nevada Test ve Eğitim Alanı – NTTR), bu kez UFO iddialarıyla değil, ölümcül hastalıklarla gündemde. ABD Hava Kuvvetleri gazileri, bölgede yıllarca görev yapan personelin radyasyona maruz kaldığını ve bunun sonucunda kanser, düşük ve nörolojik hastalıklar yaşandığını belirtiyor.

1983-1987 yılları arasında NTTR’de görev yapan emekli Hava Kuvvetleri Astsubayı David Crete, beyninin sol tarafında radyasyona bağlı atrofi geliştiğini ve durumunun giderek kötüleştiğini açıkladı.

Temsilciler Meclisi Gaziler Komitesi’ne ifade veren Crete, birlikte görev yaptığı 490 askerin tamamının hayatını kaybettiğini belirtti.

Crete, “Sadece bir arkadaşım 33 yaşında öldü, çoğu 65 yaşını bile göremedi” dedi.

Gaziler, üsdeki görevlerinin “gizli” olması nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunlarının belgelenemediğini ve dosyalarının erişilmez hale geldiğini ifade ediyor.

Crete, “Bu onların suçu değil, belki benim de suçum değil. Ama radyasyonu eve getiren bendim” sözleriyle yaşadığı suçluluk duygusunu paylaştı.

AİLELER DE ETKİLENDİ: DÜŞÜKLER VE DOĞUM ANOMALİLERİ

Crete, eşiyle birlikte üç kez düşük yaptıklarını, bir meslektaşının eşinin ise yedi kez düşük yaşadığını açıkladı. Ayrıca dört çocuğunun doğumdan itibaren ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirtti.

Gazilerin iddialarına göre, üs personelinin yalnızca kendileri değil, aile bireyleri de radyasyonun etkilerine maruz kaldı.

NTTR, 1970'li yıllarda nükleer denemelerin yapıldığı radyasyon yüklü bir arazide kuruldu. Ancak hükümetin hazırladığı bir rapora göre, buradaki projelerin durdurulması "ulusal çıkarlara aykırı" bulunuyor.

Gaziler ise “gizlilik gerekçesiyle” hiçbir resmi sağlık tazminatı alamadıklarını vurguluyor.

51. BÖLGE: SIRLARLA DOLU BİR ÜS

ABD Hava Kuvvetleri tarafından işletilen 51. Bölge, Nevada’nın güneyindeki Groom Lake bölgesinde bulunuyor. Tesis, uçuş test merkezi olarak tanımlansa da, halka ve medyaya tamamen kapalı olması nedeniyle uzun yıllardır komplo teorilerinin odağında.

Yıllar boyunca bölge yakınlarında UFO görüldüğü iddiaları dile getirildi. Ancak CIA bu gözlemleri, deneme uçuşlarında kullanılan yeni nesil uçaklarla açıklıyor.

KONGRE'YE İKİ YASA TASARISI SUNULDU

Gazilere destek amacıyla ABD Kongresi’ne iki yeni yasa tasarısı sunuldu: Protect Act (Koruma Yasası) ve Forgotten Veterans Act (Unutulmuş Gaziler Yasası). Tasarıların kabul edilmesi halinde, NTTR’de görev yapan personelin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarının önü açılacak.

2000 yılında dönemin Başkanı Bill Clinton, bazı devlet tesislerinde görev yapan personelleri kapsayan tazminat yasasını imzalamıştı.

Ancak Crete, yıllar süren hizmeti boyunca yalnızca merhum Senatör John McCain tarafından takdir edildiğini söyledi. McCain’in, “Birliğiniz Soğuk Savaş’ı bitirdi” dediğini aktardı.