52 yıl önce kaybolan kadın, bulanık fotoğraf sayesinde bulundu

İngiltere'de kaybolan bir kadın, kayboluşundan 52 yıl sonra polis tarafından tek bir bulanık fotoğrafının yayınlanmasının ardından sağ olarak bulundu.

52 yıl önce kaybolan kadın, bulanık fotoğraf sayesinde bulundu
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 02.01.2025 - 11:50

İngiltere'de West Midlands Polisi, 1972 yılında Coventry'de kaybolduktan sonra Sheila Fox'un bulunmasının, en uzun süredir devam eden kayıp kişi soruşturmalarından birini çözdüğünü duyurdu.

Polis, Fox'un bulunmasına yardımcı olmak için yeni bir çağrı yayınladı ve bu çağrıya, kaybolduğu sıralarda çekilmiş ve kısa süre önce polisler tarafından bulunan grenli bir fotoğrafı da dahil edildi.

Fotoğrafın yayınlanmasından sonraki birkaç saat içinde halkın, Fox'un izinin bulunmasını sağlayacak bilgileri polislere ilettiği bildirildi.

Polisler, Fox'un hayatta, güvende ve iyi olduğunu ve şu anda ülkenin başka bir yerinde yaşadığını doğruladı.

Çarşamba günü yapılan duyuru, polislerin soruşturduğu en uzun süreli kayıp vakalarından birinin çözüme kavuşturulduğuna işaret ediyor.

Polis, adli tıp ve teknolojideki ilerlemelerin, ekibin uzun süredir çözülemeyen davalarla ilgili yeni ipuçlarını takip etmesini sağladığını da sözlerine ekledi.


Etiketler: #ingiltere #Kadın

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