4 bin yıllık katliam: İngiltere'de 'kanibalizm' ve şiddet bulguları keşfedildi

Yayınlanma: 27.12.2024 - 21:25

Güncelleme: 27.12.2024 - 21:25

İngiltere’nin Bronz Çağı’na dair çarpıcı bir arkeolojik keşif, yaklaşık 4.000 yıl önce gerçekleşmiş bir katliamın boyutlarını gün yüzüne çıkarıyor. Charterhouse Warren'da bulunan 3.000'den fazla kemik, aşırı şiddetli bir saldırının ardından kurbanların parçalanıp yenmiş olabileceğini gösteriyor. Oxford Üniversitesi'nden Rick Schulting’in liderliğindeki araştırmaya göre, bu olay bir intikam döngüsünün ürünü olabilir.

3 BİN KEMİĞİN ŞOK EDİCİ KEŞFİ

Araştırmacılar, Charterhouse Warren'da bulunan 50 metrelik bir çukurdan çıkarılan kemikleri inceledi. Bu kemiklerin üzerindeki yoğun kesik izleri, aşırı bir şiddetin uygulandığını ortaya koyuyor. Schulting, kurbanların başlarına vurularak öldürüldüğünü, ardından sistematik şekilde parçalandığını ve kemiklerinin kırıldığını ifade ediyor.

Kemikler, 1970’lerde mağaracılar tarafından keşfedildi ancak yeni yapılan analizler, kurbanların hayvanlar gibi muamele gördüğünü ve büyük bir grubun saldırıya dahil olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, kurbanların yamyamlık amacıyla değil, “dehümanize etmek” için yenmiş olabileceğini öne sürüyor.

"BİR İNTİKAM DÖNGÜSÜNÜN PARÇASI"

Araştırmacılara göre, bu şiddet olayı büyük olasılıkla tek bir olayda gerçekleşti ve 2210-2010 yılları arasında yaşandı. Schulting, böyle bir saldırının Bronz Çağı İngiltere’sinde nadir görülen bir durum olmadığını ve intikam döngüleriyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Basit bir hırsızlık ya da büyücülük suçlaması gibi olayların gerilimi artırarak kontrolden çıkmış olabileceği düşünülüyor.

Schulting, saldırıyı gerçekleştiren grubun yalnızca birkaç kişiden ibaret olmadığını, kurbanların sistematik şekilde parçalanmasının büyük bir zaman ve insan gücü gerektirdiğini vurguluyor. “Bu ölçekte bir şiddet, o dönemin sosyal dinamiklerine dair önemli ipuçları veriyor,” diyor.

AÇLIK DEĞİL MESAJ AMAÇLI BİR ŞİDDET

Kemiklerin, hayvan fosilleriyle birlikte bulunması, saldırganların insanları açlık nedeniyle yemediğini düşündürüyor. Araştırmacılar, hayvan kemiklerinde de kesik izleri bulunduğunu ancak bunların henüz tam olarak analiz edilmediğini belirtiyor. Bu durum, saldırganların kurbanları hayvanlar gibi muamele ederek bir mesaj vermeyi amaçladığını işaret ediyor.