+54 hangi ülkenin arama kodu? +54 ile başlayan numaralar nereye ait?

Uluslararası aramalarda karşımıza çıkan +54 kodu, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, +54 hangi ülkenin telefon kodu?

+54 HANGİ ÜLKENİN TELEFON KODU?

+54, Arjantin’e ait uluslararası telefon kodudur. Yurt dışından Arjantin'deki bir telefon numarasını ararken bu kod kullanılır. Arjantin, bağımsız bir ulusal telefon numaralandırma sistemi kullanır ve Kuzey Amerika Numara Planı (NANP) kapsamında değildir.

Arjantin’de şehirler farklı alan kodlarına sahiptir.

+54 İLE BAŞLAYAN NUMARA NASIL ARANIR?

Eğer Türkiye’den bu ülkelere bir arama yapmak istiyorsanız, şu sıralamayı takip etmelisiniz:

+54 (alan kodu) (telefon numarası)