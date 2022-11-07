56 yaşındaki kadın oğlunun bebeğini doğurdu

07 Kasım 2022 Pazartesi, 12:11

Gelin Cambria Hauck, sonuncusu Eylül ayında olmak üzere art arda iki kez ikiz bebekler dünyaya getirmesinin ardından başka bir hamileliği taşıyamayacağını anlaşmıştı. Zira son doğumun ardından plasenta inkreta (plasentanın rahim içinde kalması) durumu gelişmiş ve Cambria, acil histerektomi geçirmişti.

Cambria ve Jeff, geçmişteki doğurganlık tedavilerinden sakladıkları embriyoları başka bir bebek için kullanmayı planlıyorlardı, ancak bu da son derece tehlikeliydi.

Tam da bu noktada, Jeff'in 56 yaşındaki annesi Nancy devreye girdi.

CÖMERT BİR TEKLİF

Beş çocuk annesi Nancy, TODAY Parents'a demecinde, "Onlara bebeği taşımayı teklif ettim. Yaşlı olduğumu biliyordum. Bunun mümkün olamayabileceğini de biliyordum, fakat onlara bunu yapmaya istekli olduğumu söylemem gerektiğini hissettim" dedi.

Anne Nancy, bunun üzerine Ekim 2021'de gelini Cambria'ya cömert bir teklifte bulundu. Cambria, bu durumu şu sözlerle açıkladı:

"Çoğu insanın muhtemelen, 'Aman Tanrım, bu bir çılgınlık' diyeceğini biliyorum, fakat gerçek şu ki Nancy bize ilk geldiğinde hiç öyle hissetmedim. Tüm konuşmamız ve deneyimin bütünü oldukça huzurlu geçti..."

"O HER YÖNÜYLE MÜKEMMEL..."

Tıbbi değerlendirmelerin ardından doktorlar, Nancy'nin yaşına rağmen "iyi bir aday" olduğuna karar verdi. Embriyo transferinin ardından hamile kaldı ve 2 Kasım'da Hanna'yı dünyaya getirdi.

Nancy, dokuz saat boyunca doğum sancısı çektiğini söyledi. Hanna doğduğunda 3 kilo 12 gram ağırlığında ve yaklaşık 50 santim uzunluğundaydı.

Hannah'nın annesi Cambria Hauck, Cuma günü Instagram'da, "O burada ve kalbim patlayabilir. O, her yönüyle mükemmel" notuyla, kayınvalidesi Nancy Hauck'un doğum sonrası çekilmiş bir videosunu paylaştı.