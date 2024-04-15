56 yıllık sır cinayet çözüldü: İkinci Dünya Savaşı gazisi nasıl öldürüldü?

Florida'da, İkinci Dünya Savaşı gazisi Hiram 'Ross' Grayam'ı 1968 yılında öldüren adamın ölümünden sonra cinayete karıştığı iddiasıyla iki şüphelinin daha ortaya çıktığı belirtilerek, davanın çözüldüğü kaydedildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 15.04.2024 - 09:49
56 yıllık sır cinayet çözüldü: İkinci Dünya Savaşı gazisi nasıl öldürüldü?
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İkinci Dünya Savaşı gazisi bir adamın Florida'da sütçü olarak çalışırken öldürülmesinin üzerinden elli yıldan fazla bir süre geçtikten sonra araştırmacılar, katil öldükten sonra ortaya çıkan iki kişi sayesinde olayı çözdüklerini açıkladı.

Hiram "Ross" Grayam adındaki bir adam, Nisan 1968'de süt dağıtımı yaparken, işten sonra eve geri dönmemişti. Indian River ilçe şerifinin ofisinden yapılan açıklamada, polis memurlarının daha sonra cesedini ve süt kamyonunu Vero Beach bölgesindeki ormanın derinliklerinde buldukları belirtildi. Grayam'ın birkaç el vurulduğu belirtildi.

Davanın kapanmasının ardından 56 yıl boyunca hiçbir tutuklama yapılmadı.

Indian River ilçe şerifi yaptığı açıklamada, "Kararlılık ve tanıkların işbirliği sayesinde yeni ipuçları ortaya çıktı: Şimdi ölmüş olan Thomas J Williams, Grayam'ın cinayetini itiraf etmişti ve suçu mezarın ötesinden yankılanıyordu" ifadelerini kullandı. 

Bölgenin karadan ve havadan aranması sırasında süt kamyonunun ve Graham'ın cesedinin bir uçak tarafından tespit ediğini belirten Şerif Eric Flowers, "İlk olay yerine vardıklarında Grayam, kurşun yaralarıyla ve infaz tarzı öldürülmüş halde süt kamyonunun yanında yatıyordu" dedi.

Grayam'ın o sırada 16 yaşında olan oğlu Larry, TV kanalına yaptığı açıklamada, "babasının eve biraz geç gelmesi ve ardından bir şerif yardımcısı ve bir müfettişin ortaya çıkması dışında" ailesinin hiçbir şeyin olduğunun farkında olmadığını kaydetti.

Yetkililer, İkinci Dünya Savaşı gazisi olan ve Mor Kalp madalyası bulunan Grayam'ın savaştan sonra Indian River ilçesine yerleştikten sonra "sevilen bir sütçü" haline geldiğini söyledi.

KATİL ÖLMEDEN ÖNCE İTİRAF ETMİŞ

2006 yılında Williams'ın da olaya karışmış olabileceğine dair söylentiler vardı. Şerif, Williams'ın yerel gazetenin editörüne bir mektup yazarak "cinayetle suçlandığını, ancak cinayetle ilgili bilgisi olmadığını ve cinayete karışmadığını söylediğini" belirtti.

Dava yine sonuçlanmadı ve Williams 2016 yılında öldü.

Williams'ın ölümüyle birlikte dedektifler son iki yılda davada büyük bir ilerleme kaydetti. Florida TV kanalının haberine göre, Williams'ın eski eşi ve kız kardeşinin bir arkadaşı ortaya çıkarak müfettişlere bildiklerini anlattı.

Flowers, birbirlerini tanımayan tanıkların müfettişlere Williams'ın Grayam'ı öldürdüğünü daha önce kendilerine itiraf ettiğini söylediğini aktardı.


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