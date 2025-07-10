+57 hangi ülkenin arama kodu? +57 ile başlayan numaralar nereye ait?

Uluslararası aramalarda karşımıza çıkan +57 kodu, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, +57 hangi ülkenin telefon kodu?

+57 HANGİ ÜLKENİN TELEFON KODU?

+57, Kolombiya Cumhuriyeti’nin uluslararası telefon kodudur. Güney Amerika’nın kuzeybatısında yer alan ve hem Karayipler’e hem de Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan bu ülkeye yapılan tüm uluslararası aramalarda +57 kodu kullanılmalıdır. Başkent Bogotá başta olmak üzere ülke genelindeki sabit ve mobil hatlara ulaşmak için aranacak numaranın başına +57 eklenir.

Kolombiya’da telekomünikasyon hizmetleri başta Claro, Movistar, Tigo ve WOM gibi büyük operatörler tarafından sağlanmaktadır. Mobil numaralar genellikle 3 ile başlar ve 10 hanelidir. Sabit hatlara yapılan aramalarda ise şehir bazlı alan kodları kullanılır. Bogotá için 1, Medellín için 4, Cali için 2.

+57 İLE BAŞLAYAN NUMARA NASIL ARANIR?

Eğer Türkiye’den bu ülkelere bir arama yapmak istiyorsanız, şu sıralamayı takip etmelisiniz:

+57 (alan kodu) (telefon numarası)