6 ayda 40 kilo veren eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, zayıflamanın püf noktalarını paylaştı
2017-2018 arasında eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi döneminde CIA Direktörü olan, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 6 ayda nasıl 40 kilo verdiğini anlattı. 58 yaşındaki Pompeo, evinin bodrum katına bir spor salonu yaptırdığını söyleyerek "Haftada 5 ya da 6 kez buraya gelip yarım saat egzersiz yapmaya çabaladım" dedi.
ABD'deki ünlü tabloid gazetelerden New York Post'a konuşan, eski
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kilo verme başarısının sırlarını paylaştı. Pompeo,
14 Haziran'da tartıldığında neredeyse 136 kilo olduğunu görünce, ertesi gün eşi
Susan Pompeo'ya "O gün bugün" dediğini söyledi.
"NEREDEYSE HER GÜN SPOR YAPTIM"
Kilo vermek için elinden geleni yapma kararı aldığını
belirten Pompeo, "Egzersize başladım. Neredeyse her gün spor yaptım ve
düzgün beslendim. Kilolar da azalmaya başladı" ifadelerini kullandı.
"TEK BAŞIMAYDIM"
58 yaşındaki Pompeo, evinin bodrum katına bir spor salonu
yaptırdığını söyleyerek "Haftada 5 ya da 6 kez buraya gelip yarım saat
egzersiz yapmaya çabaladım. Öyle bilimsel bir tarafı da yoktu. Eğitmen ya da
diyetisyenle çalışmadım. Tek başımaydım" dedi.
"Aslında hayatım boyunca kilo verme mücadelesi
içindeydim" diyen Pompeo, daha sağlıklı bir hale gelebilmek için doğru
kafa yapısını bulması gerektiğini belirtti.
"MESELE DİSİPLİNLİ DAVRANMAK"
"6 ay içinde 40 kilodan fazla verdiğini" söyleyen
Pompeo, "Benim için mesele bunu doğru bir şekilde yapıp yeteri kadar
disiplinli davranmak" dedi.
Independent Türkçe’nin aktardığına göre; ailesinin İtalyan kökenli olduğunu ve bu yüzden de makarna, ekmek, peynir ve tatlı gibi yemekleri sevdiğini belirten Pompeo, "Aile ve arkadaşlarımızla yine bu yemeklerin tadını çıkaracağız. Tabii bu sefer ben 'Salata alayım' diyen kişi olacağım" ifadelerini kullandı.
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