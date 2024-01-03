6 berber 1 gün içinde öldürüldü

Yayınlanma: 03.01.2024 - 16:07

Güncelleme: 03.01.2024 - 16:07

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde altı berberin vurularak öldürülmesi üzerine polis inceleme başlattı.

Polis yetkilileri, cinayetlerin hangi nedenle işlendiğinin henüz bilinmediğini, başlatılan soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, 3 Ocak Çarşamba günü açıklama yapan Bölge Emniyet Müdürü Rokhan Zeb Khan, altı berberin 1 Ocak Pazartesi akşamı evlerinin dışında vurularak öldürüldüğünü, berberlerin hepsinin başından vurulduğunu söyledi.

Farklı işletmelerde berberlik yapan altı kişinin de bölgenin yerlisi olmadığı ve saldırıya uğradıkları Mir Ali kasabasındaki dükkanlarına yakın bir yerde birlikte yaşadıkları ifade edildi.