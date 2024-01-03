6 berber 1 gün içinde öldürüldü
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde altı berber başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde altı berberin vurularak öldürülmesi üzerine polis inceleme başlattı.
Polis yetkilileri, cinayetlerin hangi nedenle işlendiğinin henüz bilinmediğini, başlatılan soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Reuters'ın haberine göre, 3 Ocak Çarşamba günü açıklama yapan Bölge Emniyet Müdürü Rokhan Zeb Khan, altı berberin 1 Ocak Pazartesi akşamı evlerinin dışında vurularak öldürüldüğünü, berberlerin hepsinin başından vurulduğunu söyledi.
Farklı işletmelerde berberlik yapan altı kişinin de bölgenin yerlisi olmadığı ve saldırıya uğradıkları Mir Ali kasabasındaki dükkanlarına yakın bir yerde birlikte yaşadıkları ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu
- İşte tablo tablo zamlı maaşlar
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- Fatih Altaylı'ya hapis!
- Saatler içinde değişen suçlama
- 'Bu bir ihbardır' diyerek herkesi uyardı
- Terim'le konuşması ortaya çıktı!
- Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı
- Fatih Altaylı'ya ağız dolusu hakaret...
- Ali Kıdık zehir zemberek sözlerle ayrıldı!