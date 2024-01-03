Ünlü oyuncu efsane savaş filmi Er Ryan'ı Kurtarmak'ın setini anlattı

Yayınlanma: 03.01.2024 - 14:54

Güncelleme: 03.01.2024 - 14:54

Efsanevi savaş filmi Er Ryan'ı Kurtarmak'ın (Saving Private Ryan) yıldızlarından Paul Giamatti, setteki benzersiz atmosferi anlattı.

1998'de gösterime giren ve bugüne kadar çekilmiş en iyi savaş filmlerinden biri olarak kabul edilen Steven Spielberg imzalı yapım, Tom Hanks'in canlandırdığı Yüzbaşı Miller'ın, Ryan ailesinin hayatta kalan son oğlunu kurtarmak için II. Dünya Savaşı sırasında askerleriyle birlikte Fransa'da yaptığı yolculuğu anlatıyor.

"KONTROLLÜ BİR KAOS"

Giamatti, Er Ryan'ı Kurtarmak'ın Neuville sekansı sırasında, Miller ve adamlarıyla karşılaşan Çavuş Hill rolünde yer almıştı.

Oscar için iddialı olduğu konuşulan ve eleştirmenlerin çok beğendiği The Holdovers'la gündemde olan Giamatti, GQ'ya verdiği son röportajda Er Ryan'ı Kurtarmak'ı çekmenin nasıl bir şey olduğundan bahsetti.

56 yaşındaki aktör, film setinde "kontrollü bir kaos" duygusunun hakim olduğunu anlattı.

Aktör, Spielberg'ün filmin izleyicilerde belgesel benzeri bir his uyandırmasını istediğini söyledi.

"SPIELBERG'ÜN O FİLMDE YAPTIĞI YENİLİKTİ"

"Başka savaş filmlerinde de oynadım ama Steven Spielberg'ün o filmde yaptığı yenilikti" diyen oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir seferde kaç tane Steadicam operatörü çalışıyordu bilmiyorum. Çok da düzenlenmiş bir şey değildi. Bu adamlar neredeyse belgesel çeker gibi yakalayabildikleri her görüntüyü almak için etrafta koşturuyorlardı. Bu yüzden hepsi düşüyor ve birbirlerine çarpıyorlardı"

"YAŞAYAN BİR SAHNEYDİ"

Spielberg'ün çekimlerin koordineli olmasını istemediğini anlatan aktör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşayan bir sahneydi. Sürekli kesip durmuyor ve baştan almıyordunuz"

"KARAKTERİM YOKTU"

Çekimler sırasında düştüğünü anlatan aktör, senaryoda yazılı bir karakteri olmadığını da ekledi:

"Düştüm çünkü inanılmaz derecede kaygan ve çamurluydu. Herkes sürekli düşüyordu. Sanırım bundan yola çıkarak Spielberg canlandırdığım adamın bacağının durumunun kötü olduğu fikrini geliştirmeye başladı. Gelip bize birkaç replik veriyordu. Gerçekten bir rolüm yoktu. Çok, çok kabataslaktı. Gerçekten bir karakterim yoktu"

Eleştirmenler, savaşın dehşetini Er Ryan'ı Kurtarmak kadar etkili bir şekilde yansıtmayı başaran çok az film olduğu konusunda hemfikir.

Spielberg'ün başyapıtında kamera neredeyse her zaman hareket halinde, savaştaki karakterleri takip ediyor ve kan, kum ve çamur objektifin üzerine sıçrarken izleyicileri bu deneyime gerçekten dahil ediyor.

70 milyon bütçeyle çekilen film, dünya çapında 482,3 milyon dolar hasılat yapmayı başarmıştı.