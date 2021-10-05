6 saatlik kesintinin ardından... Yeni sosyal medya platformu sinyali verdiler
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın çökmesini değerlendirdi.
Facebook 3.5 milyar kullanıcıyı etkileyen 6 saatlik kesintinin "ayar değişikliği hatasından" kaynaklandığını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Facebook, Whatsapp ve Instagram uygulamalarının çökmesini değerlendirdi.
Zaharova, “Kendi sosyal medya ve internet platformlarımıza ihtiyaç olup olmadığı sorusunu yanıtlıyor” ifadesini kullandı.
Son verilere göre Facebook borsada yüzde 5'in üzerinde değer kaybetmişti.
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