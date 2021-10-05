6 saatlik kesintinin ardından... Yeni sosyal medya platformu sinyali verdiler

05 Ekim 2021 Salı, 11:52

Facebook 3.5 milyar kullanıcıyı etkileyen 6 saatlik kesintinin "ayar değişikliği hatasından" kaynaklandığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Facebook, Whatsapp ve Instagram uygulamalarının çökmesini değerlendirdi.

Zaharova, “Kendi sosyal medya ve internet platformlarımıza ihtiyaç olup olmadığı sorusunu yanıtlıyor” ifadesini kullandı.

Son verilere göre Facebook borsada yüzde 5'in üzerinde değer kaybetmişti.