60 bin liraya ATM aldı, 104 milyon kâr etti!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 15:20

Güncelleme: 09.01.2024 - 15:20

Bu onun altı haneli bir maaş aldığı anlamına geliyordu. Ayda kazandığı maaş 20 bin doları (yaklaşık 600 bin lira) bulsa da mesleği özel hayatını sabote ediyordu. 16 saatlik vardiyalarla birlikte boşuna çalıştığını hissediyor ve yalnızca üç saat uyuyordu. Üstelik işi riskliydi ve sürekli olarak hayatını tehlikeye atıyor olmasından da hoşlanmıyordu. Hiçbir kişisel özgürlüğü yoktu, özel hayatını ihmal ediyordu. Sevdikleri ve ailesiyle vakit geçiremiyordu, günün sonunda böyle bir hayat yaşamak istemediğini fark etti.

İLK FİKRİ İŞ ARKADAŞI VERDİ

Tarihler 2017'yi gösterdiğinde o zaman 29 yaşında olan Paul, iş arkadaşlarından birinin bir ATM satın almayı düşündüğü söylemesinin ardından konu hakkında yoğun bir araştırma yapmaya başladı; çevrimiçi forumlara katıldı ve ATM işini kuran diğer kişiler tarafından yayınlanan çok sayıda YouTube videosunu izledi. Aylar sonra, ilk ATM'sini 2 bin 100 dolara (yaklaşık 60 bin TL) satın almaya karar verdi ve onu bir güzellik salonuna yerleştirdi. Koyar koymaz aldığı kâr karşısında şaşkına döndü.

Milliyet'in aktardığına göre, işlem başına 3 dolar (yaklaşık 90 TL) olduğunu söylediği ek ücretlerden ayda yaklaşık 500 dolar (yaklaşık 15 bin TL) kazanmaya başladı. Bu kâr onu zamanla bir multimilyonere dönüştürtü. Alex Paul, bir Instagram gönderisinde ilk ATM'sini kurmak için attığı adımları ayrıntılı olarak anlattı ve yaptığı ilk şeyin gerekli tüm evrakları tamamlamak olduğunu şöyle açıkladı:

"İlk olarak başvuruda bulunmak ve kârınızı alabilmeniz için bir ticari banka hesabı açmalısınız. LLC (ortakların sadece koydukları sermayeyi kaybedebilecekleri, başka zararlardan sorumlu tutulmayacakları şirket türü) kurulum süreci hızlı olmalı. Ancak bankaların ATM'leri genellikle yüksek riskli bir iş olarak görmesi nedeniyle ticari çek hesabı açmak biraz daha uzun sürebilir. Daha sonra mükemmel yeri aramaya başlayın, bu son derece önemli."

ASLA KOLAY OLMADI, ÇOK FAZLA ZAMAN GEREKTİ

Paul'a göre iyi bir konum önemli ölçüde kâr farkı yaratabiliyor ve en iyi lokasyonların başında da tırnak bakım salonları, berberler, marketler, dövme dükkanları geliyor. "Bu basit bir sayı oyunu. Ne kadar çok işletmeye yaklaşırsanız, ilk konumunuza ulaşma şansınız o kadar yüksek olur" diyen Paul, birçok işletme ilk başta onu geri çevirdiği için, ATM'ler için yer bulmanın ve güvence altına almanın çok fazla zaman ve enerji gerektirebileceğini de ekledi.

Bu sebeple Paul Alex'in işten sonra ve hafta sonları işletmeleri arayarak geçirdiği sayısız saatleri oldu. Oldukça basit gibi görünse de kolay değildi. ATM için yer bulduktan sonra ATM'yi bir bankacılık ağına bağlayan bir işlem sözleşmesi imzaladı. Ayrıca makineye internet modemi de alınması gerekiyordu. Son adım ise makineyi programlamaktı.

"Yaklaşık 2 bin dolarla başlamanızı öneririm" diyen eski dedektif, ilk ATM'sinin başarısından sonra kredi kartı kullanarak beş tane ATM daha almaya karar verdi. Artık altı ATM sahibi olan Paul'un kârı, ayda yaklaşık 3 bin dolara (Yaklaşık 90 bin TL) yükseldi. Kredi kartı borcunu hızla ödedi ve 18 ay içinde 24 ATM daha satın almaya yetecek kadar para kazandı. Bu çabadan aylık kazancını yaklaşık 15 bin dolara (Yaklaşık 447 bin TL) çıkardı. Mart 2021'de, ATM işini tam zamanlı olarak yürütmeye odaklanabilmek için polis teşkilatındaki işinden ayrılmaya karar verdi

104 MİLYONLUK KÂR

Daha sonra 'ATM Together' adında, başkalarının nakit çekme makinelerini kullanarak kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmaya adanmış olan kendi şirketini kurdu. "Müşterilerimiz için çok çalışıyoruz. Bölgelerindeki en iyi yerleri buluyoruz ve onları güvence altına alıyoruz. Müşterilerimiz ATM'lerini kurmak için çok zaman harcamadan pasif gelirin avantajlarından yararlanabiliyor" diyen Paul Alex'in ATM'lerinden ne kadar kazandığı doğrulanmasa da yalnızca şirketi 'ATM Together' aracılığıyla Ocak 2021'den Nisan 2023'e kadar toplam 12 milyon dolarlık (yaklaşık 357 milyon lira) satış ve yaklaşık 3,5 milyon dolar (yaklaşık 104 milyon lira) net kâr elde etti.

Şimdi 35 yaşında olan Paul, Instagram'da eski yıllık maaşını artık bir ayda kazandığını iddia etti ve kazancını ailesine bakmak ve ebeveynlerini emekliye ayırmanın yanı sıra hayallerindeki evi satın almak için kullandığını söyledi. Ayrıca kendisini ergenlik çağında gösteren bir fotoğrafın altına da şu sözleri yazdı:

"Kadın ayakkabısı satan bu 16 yaşındaki çocuğun bir gün milyoner olacağı ve hayatını yaşayacağı kimin aklına gelirdi. Pasif gelir elde etmek, finansal özgürlüğe ulaşmak, ilk milyonunuzu kazanmak, bunların hepsi mümkün. Gerçek şu ki kimseden destek almadım. Her şeyi kendi başıma çözmek zorunda kaldım. Şanslı ya da akıllı değildim. Hepsini denedim ve sonunda birkaç iyi karar verdim. Eğlenceyi kaçırmak anlamına gelse bile disiplinli oldum. Finansal başarının anahtarı, gecikmiş tatmindir. Paramı biriktirdim ve hafta sonu ATM işimi yaptım. Bunun kolay olduğunu söylemiyorum. Ancak kendimi sorgulamama rağmen yeterince uzun süre disiplinli kaldım. Hayatı kaçırmak konusunda endişelenmeyin. Hedeflerinize odaklanın. Harekete geçin ve parayı istifleyin. Tutarlı kalın. Bu sizi hayatta onlarca yıl ileriye taşıyacak."