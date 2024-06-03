Günlük Burç Yorumları: 4 Haziran Salı Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Haziran 2024 - 16:15

Güncelleme: 03 Haziran 2024 - 16:15

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor. Ailevi konularda yaşanan problemleri çözmek için doğru zaman. Çatışmalar pozitif şekilde sonuçlanabilir. Kendinize zaman ayırmak istiyorsunuz bugün pek mümkün olmayabilir. Ne istediğinize karar verin.