Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Haziran Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün kendi dünyanızda kalmak istiyorsunuz sevgili ikizler. Ekonomik konularda veya iş hayatınızda yaşadığınız sorunlar kendinizi değersiz hissetmenize sebep oluyor. Biraz içinize dönüp ne istediğinize karar vermeniz lazım. Kafanız netleştiğinde yaptığınız girişimlerden daha fazla tatmin olacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
- Tekrarlanan seçimde kazanan AKP oldu!
- Tekrarlanan seçimde CHP yine kazandı!
- TRT Spor'dan o görüntüler hakkında açıklama!
- Beklenen zirve geldi!
- Filenin Sultanları ABD'yi devirdi!
- Başkan gözaltına alındı, kayyum atandı
- Sivrisinek kabusu başladı: O kokudan hemen kaçıyorlar
- Bazı belediyelerde koltuk değişimi!
- 'O günden bugüne ne değişti?'