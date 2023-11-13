600 bin Euro'luk şampanya soygunu önlendi
Fransa'nın dünyaca ünlü şampanya bölgesi Champagne'den çalınan 600 bin Euro'luk şişeler, otoyolda gerçekleşen kovalamacanın ardından ele geçirildi.
Fransa'nın Champagne bölgesindeki Reims kentinde, bir şampanya şirketinin kamyonları çalındı. Polis, Reims ile Paris arasındaki A4 otoyolunu kullanan hırsızları takip etmeye başladı.
Fransız basınında yer alan habere göre, en ünlü şampanya markalarından biri olan Moët & Chandon şişelerini taşıyan kamyonlar, başkent Paris'e 20 km kalana kadar kovalandı.
Polis, 300'er bin Euro'luk şampanya taşıyan kamyonlardan birini yavaşlamaya zorladığında sürücü kamyondan atladı. İkinci kamyon ise bir sonraki çıkışta sürücüsüz halde bulundu.
Toplamda 600 bin Euro'luk şampanya şişeleri zarar görmeden ele geçirilirken, hırsızlar kaçmayı başardı. Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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