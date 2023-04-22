Bira, şampanyaya yenik düştü

ABD'li bira markasının 2352 şişe kutu birası, şampanyanın menşe adını ihlal ettiği gerekçesiyle imha edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2023 - 17:03
Bira, şampanyaya yenik düştü
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Comité Champagne, ABD'li ünlü bira markasının "Biraların Şampanyası" sloganının, şampanyanın coğrafi özelliklerden gelen ismini ihlal ettiği kararına vardı. Karar sebebiyle, ABD'den Belçika'ya ithal edilen 2352 şişe kutu birası imha edildi. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Belçika Gümrük İdaresi, biraların sevkıyatının Belçika'nın Antwerp limanında durdulduğunu ve teneke kutuların imha masraflarının Comité Champagne tarafından karşılandığını açıkladı.

Comité Champagne Genel Müdürü Charles Goemaere biraların imha edilmesinin "Avrupa Birliği'nin menşe isimlerine verdiği önemi teyit ettiğini ve şampanya üreticilerinin isimlerini koruma konusundaki kararlılıklarını ödüllendirdiğini" söyledi.

Comité Champagne tarafından yapılan açıklamada, "İmha işleminin, çevreye duyarlı ve geri dönüşüme katkı sağlayacak şekilde yapıldığı" belirtildi.

Şampanya, ismini Fransa'nın "Champagne" bölgesinden alan bir köpüklü beyaz şarap türüdür.


ABD bira şampanya

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