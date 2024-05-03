Sırbistan'da 61 milletvekili hükümet aleyhinde

Yayınlanma: 03.05.2024 - 14:45

Güncelleme: 03.05.2024 - 14:46

Sırp İlerleme Partisi (SNS), Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS), Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi (SDPS), Sırbistan Birleşik Emekliler Partisi (PUPS), Birleşik Sırbistan (JS) ve Voyvodinalı Macarlar Birliği'nden (SVM) oluşan yeni hükümet, Sırbistan Ulusal Meclisi’nden güvenoyu aldı. Oylamaya katılan 213 milletvekilinden 152’si yeni hükümeti desteklerken, 61 milletvekili aleyhte oy kullandı. Yeni kabinenin üyeleri, oylamanın ardından yemin etti. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 17 Aralık 2023’te yapılan genel seçimlerin üzerinden 105 gün geçmesinin ardından hükümet kurma görevini Savunma Bakanlığı görevini yürüten Sırp İlerleme Partisi (SNS) Genel Başkanı Milos Vucevic'e verdiğini duyurmuştu.

AB STRATEJİSİNE DEVAM

Hükümet programını açıklayan Vuvecic, yeni hükümetin kurulmasının ardından yaptığı konuşmada, yeni hükümetin siyasi ve askeri tarafsızlığa dayalı bir dış politika izlemeye devam edeceğini ve Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin de ülke için stratejik bir hedef olmaya devam edeceğini söylemişti. AB üyeliği için sırada bekleyen Balkan ülkesi; NATO ve ABD ile olan tarihsel anlaşmazlıkları, Kosova (Kosovo i Metohija) hassasiyeti ve Rusya ile dostane ilişkiler sürdürmesi sebebiyle Ukrayna-Rusya geriliminde, Batı’nın Moskova’ya uyguladığı yaptırımlara katılmayı reddediyor.

ABD'NİN YAPTIRIMI ETKİSİZ KALDI

Öte yandan daha önce ABD’nin yasadışı silah sevkiyatı, uyuşturucu kaçakçılığı ve kamu görevini kötüye kullanma suçları sebebiyle yaptırım listesine aldığı Sırbistan’ın eski İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandar Vulin’in, Başbakan Yardımcısı görevine başlayacak olması dikkat çekti. Vulin’in yeni görevi, muhalefet tarafından ülkenin resmi olarak ilan ettiği AB yanlısı politikaya rağmen Rusya ile bağların kuvvetlendiğine ilişkin bir mesaj olarak yorumlandı. Öte yandan Rusya ile yakın ilişkileriyle tanınan Vulin’e Rusya Federal Güvenlik Servisi müdürü General Alexander Bortnikov tarafından “olağanüstü profesyonellik ve Sırp ve Rus hizmetleri arasındaki iş birliğine katkı” nişanı verilmişti.

VUCİC YÜZDE 46 ALMIŞTI

Sırbistan’da erken yerel ve genel seçimler, 17 Aralık 2023’te gerçekleşmişti. Muhalefet, Republika Srpska (Sırp Cumhuriyeti’nden) yüzlerce kişiye Belgrad’a getirilerek oy kullandırıldığı iddiasıyla seçimlerin iptalini istemişti ve seçim sonuçlarına günlerce itiraz edilmişti. Ancak Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK) tarafından 12 Ocak’ta açıklanan resmi sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Vucic’in desteklediği ve 2012’den bu yana iktidarda olan “Aleksandar Vucic-Sırbistan Durmamalı” ittifakı oyların yüzde 46’sını alarak seçimi zaferle tamamlamıştı. Ayrıca ittifak, 250 sandalyeli Sırp meclisine 129 milletvekili sokmayı başarmıştı.