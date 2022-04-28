66 kişinin ölümüne yol açan kazaya pilotun 'keyif sigarası' neden olmuş

28 Nisan 2022 Perşembe, 11:16

Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'ndan Kahire Uluslararası Havalimanı'na sefer yaptığı sırada Akdeniz'e düşen EgyptAir havayollarına ait yolcu uçağının düşüş nedeni belli oldu.

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin, Paris'teki Temyiz Mahkemesi'ne sunulan 134 sayfalık bir rapora dayandırdığı bilgilere göre; 19 Mayıs 2016'da gerçekleşen kazada, "Pilotun sefer sırasında yaktığı sigara maskesinden sızan oksijeni tutuşturarak uçakta yangına neden oldu."

Rapora göre, yardımcı pilotun oksijen maskesi kazadan üç gün önce değiştirilmiş ve "acil durum moduna" ayarlanmıştı ve yanan sigaradan sızan oksijenin tutuşmasıyla yangın tetiklendi.

Yangın sonrası yaşanan patlamanın ardından Akdeniz'e çakılan 804 sefer sayılı Airbus A320 tipi uçakta 56'sı yolcu, 3'ü güvenlik personeli ve 7'si mürettebat olmak üzere toplam 66 kişi yaşamını yitirdi.

Independent'ın haberine göre, EgyptAir kazaya rağmen pilotların kokpitte sigara içmelerini yasaklamadı.

MISIR, 'TERÖR SALDIRISI' DEMİŞTİ

Fransa Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 2019 raporunda, kazanın bakım eksikliğinden kaynaklandığı öne sürülmüş ve uçağın Paris'ten asla havalanmamış olması gerektiği kaydedilmişti.

Fransız hava kazası soruşturma kurumu daha önce kazaya kokpit yangınının neden olduğunu söylerken Mısır makamları başlangıçta bunun bir "terör saldırısı" olduğunu öne sürmüştü.