7,4’lük depremin ardından Kolombiya harekete geçti: Yeniden inşa başlıyor

Depremin merkez üssü Choco yönetim bölgesine bağlı Quibdo kentini ziyaret eden De la Espriella, buradaki açıklamasında, depremin 150 binin üzerinde konuta hasar verdiğini belirtti.

De la Espriella, deprem bölgelerinin yeniden inşa edileceğinin altını çizerek, "Bugün Quibdo'dan itibaren vatanın yeniden inşası başlıyor. Bu süreç, mühendisler ve uzmanların refakatinde yürütülecek" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı De la Espriella, hasarlı konutların onarımı için ilk etapta 4 bin 480 ton yapı malzemesi teslim edileceğini belirterek, hafif hasarlı evleri bulunan ailelere onarım malzemesi, kullanılamayacak durumdaki evlerin sahiplerine ise yeni konut verileceğini açıkladı.

Depremde evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen ailelere 26 Ağustos’tan itibaren üç ay boyunca aylık 875 bin 452 peso (yaklaşık 285 dolar) yardım yapılacağını kaydeden De la Espriella, "Yalnızca kaybettiklerimizin yerine yenisini koymakla kalmayacağız. Var olanı daha güvenli, altyapısı daha dayanıklı ve daha fazla iş imkanı sağlayacak şekilde daha iyi inşa edeceğiz" dedi.

De la Espriella, yeniden inşa sürecinin hızlı bir şekilde ancak şeffaflık ve denetim ilkeleri doğrultusunda ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak, acil durumun siyasi rant veya kayırmacılık amacıyla kullanılmasına izin vermeyeceği uyarısında bulunduğunu, süreci bizzat yöneteceğini ve çalışmaların ilerlemesini yakından denetleyeceğini belirtti.

Kolombiya lideri De la Espriella, 18 Ağustos'taki açıklamasında, depremin ilk belirlemelere göre 9,5 milyar dolarlık hasara yol açtığını belirtmişti.

De la Espriella, yeniden inşa sürecini yönetmek amacıyla "Mucize Fonu" (Fondo Milagro) adıyla yeni bir fon kurulduğunu açıklamıştı.

Fon, 1999'da Kolombiya'nın Armenia kentinde meydana gelen deprem sonrası kurulan "Kahve Eksenini Yeniden İnşa ve Sosyal Kalkınma Fonu (Forec)" örnek alınarak yürütülecek.

Hükümet, evlerini kaybeden ailelere kira yardımı, kamu hizmetlerinde kolaylık, yeni konut ve konut iyileştirme desteği sağlamayı planlıyor.

Cumhurbaşkanı De la Espriella da müteahhitler ve finans kuruluşlarını sürece destek olmaya çağırmıştı.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 329'a çıkmıştı.