Son dakika... Biden'dan dikkat çeken 'İsrail-Filistin' değerlendirmesi: 7 Ekim'den önceki duruma dönüş olmayacak

Yayınlanma: 25.10.2023 - 21:24

Güncelleme: 25.10.2023 - 21:38

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Biden, Gazze'deki son duruma ilişkin, "Aşırıcı yerleşimciler Filistinlilere saldırıyor, durdurulmalılar. Batı Şeria'da yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları alarm verici" dedi.

Biden, geçtiğimiz gün İsrail'de Netanyahu ile görüşmüştü

NTV'de yer alan habere göre, Biden, açıklamasında İsrail - Filistin sorununa ilişkin "iki devletli çözüm"den yana olduklarını bir kez daha vurgularken, bugüne kadar kullanmadığı bir ifadeyi ilk kez kullandı. ABD Başkanı, "İsrail-Filistin arasında 7 Ekim'den önceki duruma dönüş olmayacak" dedi.