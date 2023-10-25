Son dakika... Biden'dan dikkat çeken 'İsrail-Filistin' değerlendirmesi: 7 Ekim'den önceki duruma dönüş olmayacak

Son dakika haberi... ABD Başkanı Biden, İsrail-Filistin hattındaki gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir yorumda bulundu. Beyaz Saray'daki basın toplantısında konuşan Biden, "İsrail-Filistin arasında 7 Ekim'den önceki duruma dönüş olmayacak" ifadesini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 21:24
Son dakika... Biden'dan dikkat çeken 'İsrail-Filistin' değerlendirmesi: 7 Ekim'den önceki duruma dönüş olmayacak
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Biden, Gazze'deki son duruma ilişkin, "Aşırıcı yerleşimciler Filistinlilere saldırıyor, durdurulmalılar. Batı Şeria'da yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları alarm verici" dedi. 

Biden, geçtiğimiz gün İsrail'de Netanyahu ile görüşmüştü

NTV'de yer alan habere göre, Biden, açıklamasında İsrail - Filistin sorununa ilişkin "iki devletli çözüm"den yana olduklarını bir kez daha vurgularken, bugüne kadar kullanmadığı bir ifadeyi ilk kez kullandı. ABD Başkanı, "İsrail-Filistin arasında 7 Ekim'den önceki duruma dönüş olmayacak" dedi. 


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