7.0 büyüklüğünde deprem: Acil Durum Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor

Filipinler'in ikinci en büyük adası olan Mindanao açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 12:12
7.0 büyüklüğünde deprem: Acil Durum Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor
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Filipinler'in ikinci en büyük adası olan Mindanao açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Sputnik'in aktardığına göre, ülkede yaşanılan herhangi bir can kaybı ve yaralanma olup olmadığı ile ilgili yetkililerin açıklamaları bekleniyor.

Filipinler'de meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken yetkililerin değerlendirme yaptığı bildirildi. 

Ülkenin Acil Durum Bakanlığı'ndan yapılacak açıklama, çevre ülkelerin de etkilenebileceği sebebiyle önem taşıyor.


Filipinler deprem

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