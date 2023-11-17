7.0 büyüklüğünde deprem: Acil Durum Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor
Filipinler'in ikinci en büyük adası olan Mindanao açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filipinler'in ikinci en büyük adası olan Mindanao açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sputnik'in aktardığına göre, ülkede yaşanılan herhangi bir can kaybı ve yaralanma olup olmadığı ile ilgili yetkililerin açıklamaları bekleniyor.
Filipinler'de meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken yetkililerin değerlendirme yaptığı bildirildi.
Ülkenin Acil Durum Bakanlığı'ndan yapılacak açıklama, çevre ülkelerin de etkilenebileceği sebebiyle önem taşıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Metin Uca hayatını kaybetti
- Yargıdan Konakcı hakkında karar!
- Barış Pehlivan davası düştü
- Tapuda yeni dönem başlıyor
- Avukatları 'etkin pişmanlık' için başvurdu!
- 'Hamas terör örgütü müdür?'
- İYİ Parti'de istifa rüzgarı
- Metin Uca'nın vasiyeti ortaya çıktı!
- 73 ilde operasyon: Binlerce şüpheli yakalandı!
- Ogün Samast nerede?