ABD ve Filipinler'den Çin'i kızdıracak ortak askeri tatbikat: 'Samasama' başladı!

Yayınlanma: 02.10.2023 - 18:52

Güncelleme: 02.10.2023 - 19:14

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, tatbikatın açılış töreninde konuşan Filipinler Donanması Koramirali Toribio Adaci Jr. Samasama Tatbikatının, Filipinler ve ABD arasındaki "kalıcı bağın ve işbirliğinin" kanıtı olduğunu vurguladı.

Adaci, tatbikatın "iki ordunun birlikte çalışabilirliğini artırmayı ve bölgesel işbirliğini teşvik etmeyi amaçladığını" belirtirken, ayrıca "bölgesel savunmadan sınır ötesi suçlara kadar bir dizi tehditle birlikte mücadele edilmesine yardımcı olduğunu" ifade etti.

Filipinler Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada da tatbikatın Filipin donanmasının "muharebe yeteneğini geliştirmeyi" amaçladığı belirtilirken, söz konusu tatbikat kapsamında Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri, Avustralya Kraliyet Donanması, Kanada Kraliyet Donanması ve Birleşik Krallık Kraliyet Donanması ile de çalışmalar yapılacağı aktarıldı.

Tatbikata ayrıca Fransa Donanması ve Avustralya Kraliyet Donanmasının "uzman değişimlerine" katılmak üzere personel gönderdiği, Yeni Zelanda Kraliyet Donanması ve Endonezya Donanmasının da gözlemci olarak katıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, tatbikatın, "uluslararası savunma işbirliğini güçlendirmeyi" ve "kurallara dayalı bir uluslararası düzeni ilerletmeyi" hedeflediği kaydedildi.

Tatbikat, 13 Ekim'e kadar devam edecek.