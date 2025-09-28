700 tonluk gemiyi dişleriyle çekti: Sıradaki hedefi denizaltı ve uçak

Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurghada kentinde sahneye çıkan 44 yaşındaki Mahrous, yalnızca dişleriyle tuttuğu bir halat yardımıyla 700 tonluk gemiyi çekti. Bununla da yetinmeyen Mahrous, yaklaşık bin 150 ton ağırlığındaki iki gemiyi aynı anda hareket ettirmeyi başardı.

“Tanrı bana dünyanın en güçlü adamı olma lütfunu verdi” diyen Mahrous, mevcut Guinness rekorunun 2018’de 614 tonluk bir gemiyle kırıldığını hatırlattı ve “Ben de bunu geçmek için buradayım” ifadelerini kullandı.

Mahrous, daha önce Guinness tarafından birçok kez tescillenmiş bir isim. Mart ayında 279 tonluk bir treni dişleriyle çekerek dünya rekoru kırmış, ayrıca en ağır lokomotif çekme ve en hızlı 100 metre araç çekme dallarında da sertifika almıştı.

2021’de dişleriyle 15,7 tonluk kamyon çekmiş, 2024’te ise 30 saniyede 11 çiğ yumurta yeme rekorunu kırmıştı.

OLAĞANÜSTÜ BESLENME VE ANTREMAN

1.90 boyunda ve 155 kilo ağırlığındaki Mahrous, günde en az 12 yumurta, 2 bütün tavuk ve 5 kilo balık tüketiyor. Her gün üçer seans, ikişer saatlik antrenmanlarla hazırlanıyor.

Çekişlerden önce halata bağlandığı nesneyle “konuştuğunu” söyleyen Mahrous, “Onu vücudumun bir parçası gibi görürüm, kalbimle birlikte hareket ettiğine inanırım” dedi.

İsmailiye doğumlu sporcu, çocuk yaşlarda ağır yükler taşımaya başlamış, arkadaşlarını sırtında gezdirmiş, bazen de oyun sırasında istemeden zarar vermiş. Arkadaşlarının teşvikiyle rekor denemelerine yönelmiş.

HEDEF DENİZALTI VE UÇAK

Mısır Profesyonel Güreşçiler Federasyonu başkanlığını da yürüten Mahrous’un hedefleri büyük.

Bir sonraki planı, 263 bin tonluk bir denizaltıyı çekmek.

Daha da iddialı hayali ise bir uçağı yalnızca göz kapağı kaslarıyla hareket ettirmek.