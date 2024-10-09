72 ünlü kadının 'deepfake' görüntülerini satan adam gözaltına alındı

Yayınlanma: 09.10.2024 - 12:10

Güncelleme: 09.10.2024 - 12:10

Yonhap'ın haberine göre, polis, zanlının, kendi geliştirdiği yapay zeka destekli programla 72 ünlü kadının 4 bin 313 "sahte cinsel içerikli görüntülerini" ürettiğini açıkladı.

Polis, ocak-mart döneminde oluşturduğu "deepfake" görüntüleri satarak yaklaşık 3 bin dolar kazanan Çin vatandaşının gözaltına alındığını bildirdi.

Ayrıca polis, aralarında "deepfake" olanların da bulunduğu 14 bin 526 cinsel içerikli görüntüleri yaydığı gerekçesiyle başka bir Çin vatandaşının da gözaltına alındığını duyurdu.

Güney Kore'de, okul ve üniversitelerle bağlantılı bazı sohbet gruplarında çoğunluğunu kadın ve kız çocuklarının oluşturduğu birçok mağdurun "deepfake" adlı yöntem aracılığıyla manipüle edilen ses ve görüntülerini içeren "cinsel içerikli" videoların yayıldığı tespit edilmişti.

Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo, bu görüntülerin yayıldığı Telegram'a "suça yataklık etme" gerekçesiyle ön soruşturma açıldığını bildirmişti.

Güney Kore İletişim Standartları Komisyonu (KCSC) yetkilileriyle bir araya gelen Telegram yetkilileri, sorunun ciddiyetinin farkında olduklarını belirtmiş, bu tür yasa dışı materyallere karşı sıkı önlemler dahil "sıfır tolerans politikası" uygulanacağı sözü vermişti.