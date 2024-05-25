1 milyardan fazla kişi oy kullanacak... Hindistan'da deepfake alarmı

Yayınlanma: 25.05.2024 - 15:50

Güncelleme: 25.05.2024 - 15:53

Hindistan genel seçimleri, gazeteciler için yapay zeka destekli deepfake'lerle mücadelede ciddi bir sınav alanına dönüştü. Mumbai merkezli Boom Live'ın yardımcı editörü Karen Rebelo, Ekim 2023'te eski Madhya Pradesh başbakanı Kamal Nath'ın sahte bir konuşma videosuna rastladı. Rebelo, videonun Nath'ın sesiyle oluşturulmuş bir deepfake olduğunu düşündü ancak bunu kanıtlamakta zorlandı.

Rebelo, “Artık sadece insan becerilerine güvenerek doğrulama yapamazsınız,” dedi. Standart habercilik yöntemleri bu tür sahte içerikleri doğrulamakta yetersiz kalıyor.

Bu tür deepfake'ler, genellikle algoritmik modellerle yapılan adli analizler gerektiriyor. Rebelo'nun ekibi, güvenilir bir yapay zeka ses tespit aracı bulana kadar uzun bir süreç geçirdi.

ANALİZ BİRİMİ AÇILDI

Hindistan'daki haber odaları, seçim deepfake'lerini tespit edebilmek için akademik araştırmacılar ve ticari yapay zeka tespit araçlarıyla iş birliği yapıyor. Boom Live ve diğer doğruluk kontrolü kuruluşları, Mart ayında Deepfakes Analiz Birimi adlı bir WhatsApp hattı başlattı. Bu hat, ülke genelinde siyasi medyanın doğrulanması çalışmalarını merkezileştirmeyi amaçlıyor.

Bu genel seçim, tarihteki en büyük seçimlerden biri olarak kabul ediliyor ve 1 milyardan fazla insanın oy kullanma hakkı bulunuyor. Ancak Hindistan bu yıl büyük bir seçim yapsa da, dünya genelinde 2024'te 60'tan fazla ülke büyük seçimler yapacak. Bu durum, diğer ülkelerdeki gazeteciler için de benzer zorlukların kapıda olduğunu gösteriyor.

SAYILARI ARTABİLİR

Gazeteciler için deepfake'leri tespit etmek sadece bir doğrulama sorunu değil, aynı zamanda hız ve hacim sorunu haline geldi.

Ünlü akademisyen Hany Farid, “Şu anda yönetilebilir durumda, çünkü günde bir tane potansiyel deepfake var. Peki ya saat başı birden fazla olursa?” diye sordu.

BENZERİ YAŞANMIŞTI

Türkiye'de de benzer deepfake olayları yaşandı. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingde daha sonra montaj olduğu itiraf edilen videolar gösterdi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise, seçim kampanyası sırasında sahte video ve ses kayıtları üretmek için yurtdışından hacker kiraladıklarını iddia etti.