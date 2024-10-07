72 yaşındaki ABD vatandaşına 'paralı asker' suçlaması: Rusya'da hapis cezası aldı
72 yaşındaki ABD'li bir adam, Ukrayna için paralı asker olarak savaşmaktan suçlu bulunduktan sonra Rusya'da yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.
72 yaşındaki Stephen Hubbard, Şubat 2022'de Ukrayna'nın İzyum kentindeki bir Ukrayna bölgesel savunma birimiyle aylık bin dolarlık bir sözleşme imzalamakla suçlanıyordu.
Nisan 2022'de Rus güçleri tarafından yakalananan Hubbard'ın, Moskova'ya ne zaman ve nasıl geldiği belli olmadığı belirtildi.
Moskova'nın en yüksek şehir mahkemesinde kapalı kapılar ardında yapılan duruşmanın ardından gazetecilerin karara tanıklık etmesine izin verildi.
Hubbard, mübaşirler tarafından “akvaryum” olarak bilinen cam kafese götürüldü. Hakim kararını vermeye başladığında, Hubbard kafasındaki şapkasını çıkardı ve ayağa kalktı.
Rus basınına göre Hubbard, 2014 yılında Ukrayna'ya taşındı. Rus savcılar, Hubbard'ın savaşmak için kaydolduğunda kendisine eğitim silahları ve mühimmat sağlandığını söyledi.
Hubbard şu anda Rusya'da parmaklıklar ardında bulunan en az 10 ABD vatandaşından biri.
Hubbard'ın tutuklanması, Moskova ile Batı arasında üçü Amerikalı olmak üzere 24 kişinin takas edildiği esir değişiminden iki ay sonra gerçekleşti.
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