Rusya, ABD'ye rest çekti: 'Uzun bir çatışmaya hazırlıklı olmalıyız...'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “Rusya'nın, ABD ile uzun süreli bir çatışmaya hazırlandığını” belirterek, “Düşmanımıza, kararlılığımızı hafife almaması için tüm uyarı sinyallerini gönderiyoruz” dedi.

Rusya, ABD'ye rest çekti: 'Uzun bir çatışmaya hazırlıklı olmalıyız...'
Abone Ol google-news
Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 01.10.2024 - 14:06

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya-ABD ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Ryabkov, “Rusya'nın, ABD ile uzun süreli bir çatışmaya hazırlandığını” söyledi.

Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerine dikkat çeken Ryabkov, “İlişkilerimizi geliştirmeye yönelik beklentilerin neler olduğu konusunda görüş alışverişinde bulunduk. ABD'de ortaya çıkan Rusya karşıtı iki partili konsensüs göz önüne alındığında özel bir yanılsamaya kapılmamalıyız. Bu ülke ile uzun bir çatışmaya hazırlıklı olmalıyız. Biz buna her anlamda hazırız” dedi.

Ryabkov, “Düşmanımıza, kararlılığımızı hafife almaması için tüm uyarı sinyallerini gönderiyoruz” diye ekledi.


Etiketler: #ABD #ABD seçimleri #Rusya

İlgili Haberler

Rusya'dan İsrail'e uyarı: 'İnsani felakete neden olacak'

Rusya'dan İsrail'e uyarı: 'İnsani felakete neden olacak'
Rusya-Ukrayna Savaşı'na dikkat çekti: İnisiyatif, Rusların elinde

Rusya-Ukrayna Savaşı'na dikkat çekti: İnisiyatif, Rusların elinde
AfD'li milletvekilinden Rusya çıkışı: 'Yaptırımları kaldıracağız, saldırgan eylemleri durduracağız...'

AfD'li milletvekilinden Rusya çıkışı: 'Yaptırımları kaldıracağız, saldırgan eylemleri durduracağız...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler