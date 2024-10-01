Rusya, ABD'ye rest çekti: 'Uzun bir çatışmaya hazırlıklı olmalıyız...'

Yayınlanma: 01.10.2024 - 14:06

Güncelleme: 01.10.2024 - 14:06

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya-ABD ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Ryabkov, “Rusya'nın, ABD ile uzun süreli bir çatışmaya hazırlandığını” söyledi.

Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerine dikkat çeken Ryabkov, “İlişkilerimizi geliştirmeye yönelik beklentilerin neler olduğu konusunda görüş alışverişinde bulunduk. ABD'de ortaya çıkan Rusya karşıtı iki partili konsensüs göz önüne alındığında özel bir yanılsamaya kapılmamalıyız. Bu ülke ile uzun bir çatışmaya hazırlıklı olmalıyız. Biz buna her anlamda hazırız” dedi.

Ryabkov, “Düşmanımıza, kararlılığımızı hafife almaması için tüm uyarı sinyallerini gönderiyoruz” diye ekledi.