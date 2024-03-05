8 Müslüman Kardeşler yöneticisine idam cezası

Mısır Mahkemesinin, Muhammed Bedii (80) ve Muhammed el-Biltaci'nin (61) de aralarında bulunduğu üst düzey Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerini idam cezasına çarptırdığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:08
8 Müslüman Kardeşler yöneticisine idam cezası
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Mısır haber ajansı MENA'ya göre, 2013 yılında Rabia Meydanı'nın yakınındaki Manassa bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili davanın duruşması bugün Olağanüstü Devlet Yüksek Güvenlik Mahkemesinde yapıldı.

Mahkeme, İhvan ve Cemaat'ül İslamiyye teşkilatından 8 yönetici hakkında idam cezası verdi.

İdam cezasına çarptırılanların İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii'nin yanı sıra, Mahmud İzzet, Muhammed el-Biltaci, Amr Muhammed Zeki, Üsame Yasin, Saffet Hicazi, Asım Abdulmacid ve Muhammed Abdulmaksut olduğu ifade edildi.

Duruşmada, 37 sanık müebbet hapis (25 yıl), 6 sanık 15'er yıl ağırlaştırılmış, 7 sanık 10'ar yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılırken, 21 sanık da beraat etti.

Mahkemenin söz konusu hükmüne temyiz yolunun açık olmadığı belirtildi. Mısır'da daha önce de İhvan yöneticileri hakkında idam kararları çıkmıştı ancak bunlara temyiz yolu açıktı.

Mısır yasalarına göre, idam hükmü cumhurbaşkanının onayından sonra infaz ediliyor. Cumhurbaşkanının, idam cezasını, hapis cezasına indirme veya hükümlüyü affetme, cezanın infazını durdurma ve hükümlünün serbest bırakılmasına karar verme yetkisi bulunuyor.

Mısır’da eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 3 Temmuz 2013'te darbeyle görevden alınmasının ardından Rabia Meydanı’nda eylemler başlamış ve 14 Ağustos 2013 tarihine kadar sürmüştü.


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