Mısır basını: 'Ateşkes' görüşmeleri yeniden başladı

Mısır basını, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki çatışmaların durdurulması için Mısır, Katar, ABD ve İsrailli heyet ile ile Hamas temsilcileri arasındak müzakerelerin Doha'da yeniden başladığını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 17:08
Mısır basını: 'Ateşkes' görüşmeleri yeniden başladı
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Mısır basını tarafından yayınlanan haberlerde, İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı saldırıların sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin Katar’ın başkenti Doha’da yeniden başladığı kaydedildi.

Mısır, Katar, ABD ve İsrailli uzmanlardan oluşan heyet ile Hamas temsilcilerinin Doha’da bir araya geldiği kaydedilirken Mısırlı güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde müzakerelerin Paris’teki görüşmelerin devamı niteliğinde olduğunu ve bir sonraki toplantının Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirileceği bildirildi.


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