8 ülke Rusya'ya karşı birleşti

Yayınlanma: 11.01.2024 - 09:03

Güncelleme: 11.01.2024 - 09:04

BM üyesi 8 ülke, yaptıkları yazılı açıklamada, Rusya'nın Kuzey Kore'den silah tedarikini eleştirdi.

Rusya'nın 6 Ocak'ta Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Kuzey Kore'den tedarik ettiği balistik füzelerin bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Bu silahların Rusya tarafından Kuzey Kore'den tedarik edilmesi BMGK kararlarını ihlal ediyor" vurgusu yapıldı.

Söz konusu ihlallerin Ukrayna halkına daha fazla acı yaşatmakla sonuçlandığı ifade edilen açıklamada, "Aynı zamanda her bir ihlal, dünyayı da daha tehlikeli hale getiriyor. BMGK'nin daimi üyelerinden birinin bu ihlalleri gerçekleştirmesi de Konsey'deki konumunu suistimal ettiğini gösteriyor" denildi.

Açıklamada, tüm BM üyelerinin BM Şartı ve BMGK kararlarına uymak zorunda olduğunun altı çizilirken, "Fransa, Japonya, Malta, Güney Kore, Slovenya, Ukrayna, İngiltere ve ABD, Kuzey Kore ile Rusya'nın BMGK kararlarını ihlallerini şiddetle kınıyor" ifadesi kullanıldı.