Rusya'da iki günde iki gazeteci ölü bulundu

Yayınlanma: 09.01.2024 - 16:13

Güncelleme: 09.01.2024 - 16:13

Rusya'da 39 yaşındaki gazeteci Alexander Rybin ve Kuban devlet televizyonunun 48 yaşındaki yayın yönetmeni Zoya Konovalova şüpheli biçimde hayatını kaybetti.

Daily Mail'in aktardığına göre, Rybin, 24 Şubat 2022'den bu yana savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Rusya kontrolü altındaki Mariupol kentindeki 'devasa yolsuzluk' hakkında yeni detayları paylaşacağını açıklamasından bir gün sonra, 6 Ocak'ta bir yol kenarında ölü bulundu. Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Rostov kentindeki Shakhty yakınlarında ölü bulunan Rybin, bundan kısa bir süre önce Mariupol'e bir ziyaret gerçekleştirmişti.

RESMİ ÖLÜM SEBEBİ: KALP KASI HASTALIĞI

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesini ele geçirmesini savunan Rybin, Mariupol'den yaptığı canlı yayında, Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimini savaşta yıkıma uğrayan Mariupol'ü 'yeniden inşa etmek konusunda yavaş kalmak' ile eleştirmişti. Buradaki 'devasa yolsuzluğu' kınayan gazeteci, yeniden inşa için buraya Rusya'dan çok fazla para gönderildiğini söyleyerek başkent Moskova'ya döndükten sonra Rabkor isimli yayıncının canlı yayınında konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vereceğini açıklamıştı.

Fakat, Rybin Moskova'ya dönemedi. Gazetecinin cesedi üzerinde yapılan otopsinin ardından resmi ölüm sebebi bir kalp kası hastalığı olan 'kardiyomiyopati' olarak açıklandı.

"ÖLÜM SEBEBİNİN ZEHİRLENME OLDUĞU SÖYLENDİ"

Bundan bir gün önce de Kremlin'e yakınlığı ile bilinen bir gazetecinin daha şüpheli biçimde hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Rusya'da yayın yapan devlet kanallarından biri olan Kuban'ın yayın yönetmeni Zoya Konovalova, 52 yaşındaki eski eşiyle birlikte Krasnodar bölgesindeki bir evde 5 Ocak Cuma günü ölü bulunmuştu.

Newsweek'in aktardığına göre, Zoya Konovalova ve eski eşinin cesetleri üzerinde gözle görülür herhangi bir yara izine rastlanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapan Kuban TV kanalı, "Ölüm sebebinin zehirlenme olduğu söylendi" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın kuzeyindeki Murmansk bölgesinde doğan Konovalova, ardından 2003 yılında Krasnodar'a taşınmıştı. Yerel basının paylaştığı bilgilere göre, gazeteci, son bir yıldır Kuban Devlet Televizyon ve Radyosu'nun dijital yayınlarının başındaydı. Soruşturma Komitesi'nin Krasnodar şubesi, gazeteci ve eski eşinin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Geçen ay da Komsomolskaya Pravda gazetesinin yayın yönetmeni yardımcısı Anna Tsareva başkent Moskova'daki evinde ölü bulunmuştu. Gazeteye göre, 35 yaşındaki Tsareva'nın, ölü bulunmadan önce akciğer enfeksiyonu ve ateş şikayeti vardı.