80 yaşındaki Biden yine düştü

Yayınlanma: 01.06.2023 - 22:45

Güncelleme: 01.06.2023 - 22:45

ABD Başkanı Joe Biden, Colorado'da ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde diploma dağıttı. 80 yaşındaki başkan, diploma töreni sırasında yürümeye çalışırken tökezleyerek yere kapaklandı.

SUÇU KUM TORBASINA ATTI

Yere düşmesinin ardından orada bulunan yetkililerce ayağa kaldırılan Biden'ın yerde bulunan bir kum torbasını işaret ettiği görüldü.

Görüntüler sosyal medyada gündem olurken yaşı ile ilgili endişeler devam etti.