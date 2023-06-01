80 yaşındaki Biden yine düştü
ABD'nin 80 yaşındaki başkanı Joe Biden, Hava Harp Okulu öğrencilerine diploma dağıtırken sahnede düştü.
ABD Başkanı Joe Biden, Colorado'da ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde diploma dağıttı. 80 yaşındaki başkan, diploma töreni sırasında yürümeye çalışırken tökezleyerek yere kapaklandı.
SUÇU KUM TORBASINA ATTI
Yere düşmesinin ardından orada bulunan yetkililerce ayağa kaldırılan Biden'ın yerde bulunan bir kum torbasını işaret ettiği görüldü.
Görüntüler sosyal medyada gündem olurken yaşı ile ilgili endişeler devam etti.
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