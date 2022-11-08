81 yaşındaki adam 'bakmaktan yoruldum' diyerek engelli eşini öldürdü
Japonya’da 81 yaşındaki bir adam, tekerlekli sandalyeye bağlı 79 yaşındaki eşini denize iterek ölümüne neden oldu. Tutuklanan şahıs, polisteki ifadesinde 'eşine bakmaktan yorulduğu için' cinayeti işlediğini itiraf etti.
Japonya'nın Kanagawa eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 81 yaşındaki Hiroshi Fujiwara, 40 yıldır bakımını üstlendiği tekerlekli sandalyeye bağlı eşi 78 yaşındaki Teruko Fujiwara'yı 2 Kasım'da Oiso kasabasındaki limanda bulunan bir iskeleye götürerek denize attı.
Korkunç olayın ardından Hiroshi Fujiwara, 50'li yaşlardaki büyük oğlunun evine giderek cinayeti itiraf etti.
Şahsın oğlunun polise haber vermesiyle ortaya çıkan cinayet, aynı gece bölgede seyreden bir balıkçının talihsiz kadının cansız bedenini bulmasıyla kesinlik kazandı.
Eşine bakmaktan yorulduğu için cinayeti işlediğini söylediği öğrenilen zanlı, cinayet suçundan tutuklandı.
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