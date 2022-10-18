Japonya'da yaklaşık 100 milletvekilinden tartışmalı tapınağa ziyaret
Japonya'da 100'e yakın muhalefet milletvekili, tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti.
Japonya'da 100'e yakın milletvekili, "eski Japon militarizminin sembolü görülen" Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti.
Çoğunlukla muhalefet cephesi milletvekillerinin oluşturduğu grup, sonbahar festivali kapsamında başkentin Kudankita bölgesindeki tapınağa gitti.
Grup lideri ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Milletvekili Aisawa İçiro, ziyaret vesilesiyle "barışın önemini kalplere taşımak istediklerini" söyledi.
Aisawa, Başbakan Kişida Fumio'nun çiçek göndermesine ilişkin, Kişida'nın savaşın asla tekrarlanmaması inancıyla bunu gönderdiğini belirtti.
Eski Japon militarizminin sembolü olarak görülen tapınağa, devlet yetkililerin resmi ziyaret ve bağışları, komşu ülkeler Çin ve Güney Kore'den sert tepkiler çekebiliyor.
İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı biliniyor.
Tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978'de "kutsal" kabul etmesi nedeniyle Yasukuni, tartışmalı statüsünü koruyor.
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