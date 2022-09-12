9 bin Mozambikli vatandaş evlerine geri döndü
Mozambik'te Ensar'us Sunna örgütünün saldırıları nedeniyle yaşadığı bölgeyi terk eden sivillerden 9 bininin evlerine döndüğü bildirildi.
Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado'nun Praia bölgesi yetkililerinden Joao Saravia, bazı bölgelerde güvenliğin sağlandığı bilgisini paylaştı.
Saravia, çatışmalar ve saldırılardan kaçan 9 bin kişinin evine döndüğünü açıklayarak, "Artık tüm köylerde bölge sakinleri var" ifadesini kullandı.
800 BİNDEN FAZLA KİŞİ YERİNDEN OLDU
Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.
Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı.
SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.
Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.
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